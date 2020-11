25 novembre 2005, a 59 anni muore George Best. Pallone d'Oro tutto genio e sregolatezza

Il 25 novembre 2005 muore a 59 anni George Best, dopo una lunga agonia, consumato dai danni dell'alcool. E' stato uno dei più grandi campioni di tutti i tempi: gli osservatori del Manchester United lo scoprirono che aveva quindici anni e lo portarono in Inghilterra (era di Belfast). Debuttò a 17 anni e fece vincere scudetti e Coppe. I suoi dribbling facevano impazzire gli avversari: per il suo talento, per lo stile di vita improntato al divertimento ma soprattutto perché negli anni Sessanta aveva fama, carisma e successo fu anche soprannominato il quinto beatle. Nel '68 vinse la Coppa Campioni e il Pallone d'Oro. Giocatore anticonformista, negli anni '70 i suoi bizzarri atteggiamenti iniziarono ad infastidire anche il Manchester United (perse il treno per una partita a Stamford Bridge dopo aver passato il fine settimana con l'attrice Sinead Cusack). Giocò anche negli Stati Uniti ma progressivamente l'abuso dell'alcool lo ha portato alla morte. Il suo ultimo messaggio è stato: "Non morite come me. La mia condizione sia da monito per tutti voi".