28 novembre 1980, la Coppa Intercontinentale cambia format

Il 28 novembre 1980 a Roma si incontrano in occasione di un meeting FIFA i rappresentanti di Nacional Montevideo e Nottingham Forest, rispettivamente campioni del Sudamerica e d'Europa in carica. Sul tavolo la proposta per rilanciare la Coppa Intercontinentale, che sta vivendo anni di declino e la cui formula di partite di andata e ritorno non convince. Non sono mancate negli anni le rinunce da parte di club europei di giocare le partite nei pericolosi campi sudamericani. L'Ajax rinunciò a partecipare per due volte, il Liverpool per una, nel 1975 addirittura la manifestazione non venne disputata. L'ultima a rinunciare fu proprio il Nottingham Forest. Nell'incontro di Roma viene messo sul tavolo un progetto sponsorizzato dalla casa automobilistica Toyota: una Coppa Intercontinentale in partita unica in campo e continente neutro, precisamente a Tokyo. Nasce così la Toyota Cup: per i club che hanno diritto di partecipare c'è oltre al rimborso spese per il viaggio e l'alloggio anche un corposo ingaggio. La partita si giocherà qualche mese più tardi, precisamente l'11 febbraio 1981 e vedrà gli uruguayani del Nacional vincere per 1-0 contro il Nottingham Forest.