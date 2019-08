© foto di Federico De Luca

Il 29 agosto 1926 nasce la Fiorentina. La nuova società nasce dalla fusione del Club Sportivo Firenze e della Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas, le due squadre principali di Firenze, per iniziativa del marchese Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano. L'idea era quella di dare alla città una squadra competitiva tecnicamente e finanziariamente a livello nazionale. Primo presidente sarà Luigi Ridolfi, terreno di gioco scelto lo stadio Velodromo Libertas in via Bellini. Prima maglia ufficiale bianca e rossa, colori della città di Firenze. Per la prima gara del primo campionato la società assunse la denominazione di "Associazione Fiorentina del Calcio" per la maggiore assonanza con il nome completo della Libertas, in virtù del maggiore apporto di questo club nella fusione, divenendo nel 1927 "Associazione Calcio Fiorentina".