© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 29 dicembre 2018 la Serie A scende in campo con il 19° turno. È un ritorno al passato, quello di giocare nel mezzo delle festività natalizie, tentando così l'esperimento vincente del calcio inglese. Si giocano tutte le dieci partite in programma con la Juventus capolista che batte nel lunch match la Sampdoria per 2-1, con Cristiano Ronaldo autore di una doppietta. Con questo successo i bianconeri stabiliscono il record di punti nel girone d'andata ottenendo 53 punti, frutto di 17 vittorie e 2 pareggi in 19 partite. La Juventus pertanto migliora sé stessa, considerando che i record precedenti appartenevano proprio alla Vecchia Signora con i 52 punti del 2006 e del 2014.