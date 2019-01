© foto di Sara Bittarelli

Il 29 gennaio 1961 a San Siro il Catania perde 5-0 ed entra nella storia. Gli etnei infatti contro l'Inter vennero travolti dalla grande Inter di Helenio Herrera. La stranezza non fu però nel risultato, bensì nelle modalità in cui maturò: ben quattro delle cinque reti furono addirittura autogol catanesi. Il più sfortunato fu Franco Giavara, che fece "auto-doppietta". Di Grani e Corti le altre due autoreti. L'unico gol segnato dall'Inter fu di Morbello. A fine partita Helenio Herrera infierirà sull'avversario: "Abbiamo battuto una squadra di postelegrafonici" dichiarerà. I catanesi se la legheranno al dito, vendicandosi nella partita di ritorno (2-0 per i rossoazzurri) ed estromettendo l'Inter dalla corsa al titolo.