29 novembre 1998, pari pirotecnico nel derby capitolino

vedi letture

Il 29 novembre 1998 il derby di Roma finisce 3-3. I giallorossi di Zeman volevano provare a sfatare il tabù derby considerato che nella stagione precedente avevano perso ben quattro volte. La Roma si portò in vantaggio con Delvecchio ma quell'avvio fu solo un'illusione perché la Lazio prima pareggiò con Mancini e poi nella ripresa si portò sul 2-1 con lo stesso Golden Boy. Al 69' quando Salas segnò dal dischetto, la partita sembrava chiusa. A peggiorare le cose arrivò per la squadra di Zeman anche l'espulsione di Petruzzi. La Roma però tirò fuori tutto il proprio orgoglio per una rimonta incredibile. Il gol di Di Francesco al 78' riaccese le speranze e quattro minuti più tardi Totti realizzò la rete del 3-3. Fu anche il suo primo gol nel derby. I tifosi romanisti impazzirono di gioia. La Roma si vide poi addirittura annullare un gol di Delvecchio nel finale, per un fuorigioco (che probabilmente non c'era) ravvisato dall'arbitro Farina.