30 giugno 2002, Ronaldo trascina il Brasile alla vittoria del Mondiale

Il 30 giugno 2002 allo stadio di Yokohama il Brasile si laurea per la quinta volta campione del mondo. La Seleçao supera in finale per 2-0 la Germania. Le reti, nella ripresa, entrambe firmate da Ronaldo. Il "Fenomeno" chiude così nel migliore dei modi una rassegna iridata che lo aveva visto protagonista sin dall'inizio e non a caso chiuderà il torneo da capocannoniere con 8 reti segnate. Lacrime amare per la selezione tedesca, in particolar modo per Oliver Kahn, capitano e fino alla finale miglior giocatore del torneo. Il portiere pasticcia in occasione del primo gol dei verdeoro, non trattenendo una conclusione da lontano di Rivaldo e permettendo a Ronaldo il più facile dei tap-in.