© foto di Andrea Pasquinucci

Il 4 gennaio 1987 Paolo Monelli, attaccante della Fiorentina segna un fantastico gol da centrocampo. A Firenze si giocava il match di campionato tra i viola e il Napoli di Maradona, era la quattordicesima giornata: i partenopei erano in testa alla classifica e avrebbero poi vinto scudetto e coppa italia. Sul risultato di due a uno per la Fiorentina (gol di Diaz, Antognoni e Maradona) nel secondo tempo ad un minuto dalla fine ecco la splendida rete di Monelli. Il Napoli si era portato tutto in avanti alla ricerca del pareggio così su una respinta della difesa viola Monelli - appena entrato al posto di Diaz - vide il portiere Garella fuori dalla porta e con un potente tiro a pallonetto lo superò realizzando un gol entrato ormai nella storia.