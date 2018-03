5 gennaio 1997, l'indimenticabile gol in sforbiciata di Djorkaeff contro la Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 5 gennaio 1997 Youri Djorkaeff realizza uno dei gol più belli della storia recente della nostra Serie A. A San Siro si stava giocando la partita tra l'Inter (di cui Djorkaeff faceva parte) e la Roma. I nerazzurri, guidati da Hodgson, erano in vantaggio con una rete realizzata da Ganz ma sul finire del primo tempo il francese fu protagonista di un autentico capolavoro. Un tiro di Ganz da fuori area fu respinto da Sterchele, poi il pallone fu allontanato con un campanile da parte di Petruzzi. Djorkaeff era però in agguato e con una sforbiciata al volo da posizione defilata riuscì a beffare il portiere giallorosso mandando il pallone all'incrocio opposto. E il boato di San Siro fu enorme. Una prodezza indimenticabile. Anche l'arbitro Cesari strinse la mano al francese per congratularsi con lui.