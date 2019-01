9 gennaio 1900, nasce la Lazio

Il 9 gennaio 1900 in Piazza della Libertà, a Roma, un gruppo di nove ragazzi, guidati dal bersagliere Luigi Bigiarelli, decisero di fondare una società sportiva: nasce così la Società Podistica Lazio. La scelta del nome fu dettata da due ragioni principali: l'idea originale di chiamarla Società Podistica Romana fu accantonata per evitare problemi di omonimia con un'altra società, nata dieci anni prima, chiamata Società Ginnastica Roma. Altro motivo fu dettato dalla volontà di Bigiarelli di scegliere un nome che andasse oltre i confini di Roma pur comprendendola. In onore della Grecia olimpica e dei valori fondamentali dello sport da essa trasmessi vennero scelti come colori sociali il bianco e il celeste. Come simbolo viene scelta l'aquila, simbolo delle legioni romane. L'inizio dell'attività calcistica della Lazio inizierà un anno dopo grazie a Bruto Seghettini, già socio e calciatore del Racing Club Parigi: fu lui a spiegare le regole del nuovo sport nato in Inghilterra e che in Francia stava diventando popolare.