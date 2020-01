© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Capitano e bandiera della Lazio, dove ha giocato dal 1993 al 2002, vincendo due Coppa Italia, due Supercoppa italiana, uno scudetto, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA: questo è Alessandro Nesta, attuale tecnico del Frosinone.

Che, non dimenticando il passato, ha voluto far gli auguri al club capitolino nel giorno dei 120 anni dalla nascita: "120 anni di storia, ricca di successi e di momenti indimenticabili che porterò sempre con me. Buon Compleanno Lazio", questo il tweet dell'ex difensore.