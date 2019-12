24 gol, 11 marcatori diversi. Il Parma si coccola le tante realizzazioni di questa prima parte di campionato. Perché fine anno è tempo di bilanci, così a pochi passi dal Capodanno, la società ducale pubblica su Twitter la sua goal collection. Una clip che racchiude tutte le marcature finora siglate dalla banda D'Aversa. Nel video qui, in calce.

