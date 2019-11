© foto di www.imagephotoagency.it

Alla querelle fra Mario Balotelli e la città di Verona si aggiunge un nuovo capitolo. Nelle scorse ore, infatti, il consigliere comunale Andrea Bacciga della lista civica vicina al centrodestra "Battiti per Verona" ha presentato una richiesta ufficiale al Sindaco di Verona Federico Sboarina "a diffidare legalmente e/o adire le vie giudiziarie nei confronti del calciatore e di tutti coloro che attaccano Verona diffamandola ingiustamente".

"Non è più accettabile - scrive ancora Bacciga - che Verona sia messa sul banco degli imputati, pur quando, come in questo caso, non è accaduto nulla".