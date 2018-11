Acerbi e il messaggio per Vialli: "Gli faccio un grosso in bocca al lupo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Apollon Limassol, il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha voluto esprimere anche la propria solidarietà a Vialli, colpito da una brutta malattia così come rivelato dallo stesso ex attaccante della Juve: "Gli faccio un grosso in bocca al lupo. Normale stia passando un momento difficile. Come me, come lui, ci sono tanti ragazzi nel mondo che soffrono di questo brutto male. Faccio un augurio a lui così come lo faccio a tutti coloro che stanno combattendo".