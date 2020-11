Adani analizza il momento dell'Inter: "Un passo indietro fatto per andare avanti"

Daniele Adani torna a parlare via Instagram con Christian Vieri e, nel corso della chiacchierata andata in scena ieri notte ,l'opinionista di Sky Sport esprime fiducia nei confronti dell'Inter dopo il pareggio contro il Parma: "Quello dell'Inter è un progetto ripartito questa stagione che per crescere un po' è un po' regredito. Il passo all'indietro lo ha fatto per andare in avanti. L'Inter vuole dominare di più, vuole crescere a livello di rosa. Basti pensare ad innesti come Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov, solo lui può dare palle come quelle per Achraf Hakimi o Ivan Perisic. Conte mette Kolarov per migliorare in costruzione. Ora l'Inter ha perso qualcosa in solidità, ma lo fa per crescere. Anche Hakimi è partito fortissimo ma le ultime gare non le ha fatte bene. Piano a giudicare, bisogna vedere se Christian Eriksen cresce e permettere a Romelu Lukaku di saltare cinque partite. Secondo me ci vuole calma"