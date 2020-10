Adani: "Maradona ha sempre rappresentato i più deboli e dato voce a chi non l'aveva"

L’ex difensore Lele Adani, oggi opinionista, ha parlato oggi in diretta Instagram con Christian Vieri: “Maradona aveva qualcosa che era spirituale, era oltre il percepito. Facevi fatica a immedesimarti nella sua giocata in campo, lui creava gli spazi e sembrava spinto da una forza superiore. al di là del calciatore, lui è stato uno che ha rappresentato i più deboli, sia in Argentina che a Napoli. Lui è stato più di Napoli che di Buenos Aires. Per tutta la vita, anche dopo, non si è mai seduto al tavolo dei potenti, non si è mai piegato al lusso e ha sempre saputo dare voce a chi non ce l’aveva. Prima di imporsi nei grandi stadi si è imposto nel quartiere. Ha rappresentato il popolo, da numero uno ha saputo stare un passo indietro al calcio. Come uomo non è stato un esempio, ha commesso degli errori ma ha sempre pagato senza mettere in mezzo i tifosi, i compagni, ma soprattutto il calcio”.