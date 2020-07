Adriano ubriaco per le strade di Rio, un amico lo sorregge. Il video scatena i social

L'Imperatore torna a far parlare di sé. Adriano, ex attaccante tra le altre di Inter e Roma, è stato filmato la scorsa domenica mentre partecipava a una festa nella Vila da Penha, una favela di Rio de Janeiro. Il brasiliano, visibilmente ubriaco e in stato confusionale, camminava sorretto da un suo amico. Il video è diventato subito virale ma ha scatenato reazioni contrastanti: da un lato c'è chi difende l'ex giocatore, dall'altro chi lo accusa per l'ennesima cattiva condotta.