AIA twitta: "Iscrivetevi al corso arbitri". E parte la contestazione social

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tempismo, alle volte, è tutto. Per informazioni, chiedere all'AIA: via Twitter, l'assoarbitri ha pubblicizzato questa mattina l'iscrizione al prossimo corso nazionale per arbitri. Considerate le polemiche scaturite dall'ultimo turno di campionato, è arrivata inevitabile l'ironia mista a rabbia (va detto, anche con diverse offese) di tanti tifosi che hanno approfittato del social network per contestare duramente la classe arbitrale.