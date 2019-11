AIC e Divisione calcio femminile contro la violenza sulle donne

Progetto #facciamogliuomini su tutti i campi di A e B donne

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Associazione italiana calciatori (Aic) e la Divisione calcio femminile Figc porteranno in campo #facciamogliuomini, progetto rivolto alla prevenzione e al contrasto del drammatico fenomeno. Domani e domenica, tutte le capitane delle squadre partecipanti ai campionati di calcio femminile di serie A e B scenderanno in campo accompagnate da un uomo che, stringerà tra le mani un narciso, simbolo di #facciamogliuomini, e vestirà una t-shirt con il logo del progetto ed il suo claim "Questo è l'unico narciso che conosco". Dopo l'ingresso in campo, l'uomo donerà il narciso alla capitana come simbolo di rispetto e quale atto significativo a voler cambiare l'accezione negativa insita nel termine "narciso". Nel corso della due giorni verranno presentati in anteprima ai media i due spot che sostengono il progetto, scritti e diretti dal regista Paolo Geremei, che vogliono sensibilizzare l'opinione pubblica su due diversi aspetti legati al tema della violenza sulle donne. (ANSA).