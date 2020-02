© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Tardelli è sicuramente il nome di spicco, oltre che l'unico candidato ufficiale ad oggi, nella corsa alla presidenza dell'AssoCalciatori. Nei prossimi giorni, però, è attesa, come riporta il Corriere dello Sport, la "discesa in campo" di Umberto Calcagno, attuale vicepresidente dell'AIC, come rivale dell'ex Juve e ct dell'Under21.