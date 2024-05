Adesso è il Brighton a mettere in discussione De Zerbi: il Milan e le altre società alla finestra

vedi letture

In caso di addio di mister Roberto De Zerbi, il Brighton ha già in mente chi potrebbe essere il suo sostituto: si tratta di Kieran McKenna, attuale allenatore dell'Ipswich Town. Lo riporta The Guardian, che spiega come la posizione del tecnico italiano oggi sia meno stabile a causa del pessimo rendimento della squadra nelle ultime settimane e non solo della sua voglia di cambiare aria a fine stagione.

Il tabloid inglese aggiunge poi che negli ultimi mesi De Zerbi è finito nel mirino di altri club che sono alla ricerca di un nuovo allenatore come Bayern Monaco, Liverpool, Chelsea e anche Milan.

Classifica

Arsenal 80 punti (35 partite giocate)

Manchester City 79 (34)

Liverpool 75 (35)

Aston Villa 67 (35)

Tottenham 60 (33)

Manchester United 54 (34)

Newcastle 53 (34)

West Ham 49 (35)

Chelsea 48 (33)

Bournemouth 48 (35)

Wolves 46 (35)

Brighton 44 (34)

Fulham 43 (35)

Crystal Palace 40 (35)

Everton 36 (35)*

Brentford 35 (35)

Nottingham Forest 26 (35)**

Luton 25 (35)

Burnley 24 (35)

Sheffield United 16 (35)

* 8 punti di penalizzazione

** 4 punti di penalizzazione