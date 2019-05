Ajax, De Ligt è il quarto teenager a segnare in semifinale Champions

© foto di Imago/Image Sport

Con la rete siglata al Tottenham, Matthijs De Ligt è il quarto giocatore non ancora ventenne a segnare in una semifinale di Champions League. Lo hanno preceduto Wooter (Ajax) nel '96, Martins (Inter) nel 2003 e Mbappé (Monaco) nel 2017. Segnando anche in un'eventuale finale De Ligt, che dall'anno scorso è già il titolare più giovane di sempre in una finale europea, potrebbe eguagliare anche Kluivert (Ajax) nel '95 e Carlos Alberto (Porto) nel 2004.