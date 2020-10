Albertini su Tonali: "Mi rivedo in lui anche se i compiti nel calcio moderno sono diversi"

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di MilanTv analizzando l'acquisto di Sandro Tonali da parte del club rossonero: "Come ho detto più volte mi rivedo in lui perché gioca nello stesso ruolo e sa dare i tempi alla squadra ma il calcio è diverso e si è evoluto. Ai centrocampisti, in quella posizione, vengono chiesti compiti diversi: quando giocavo io si chiedevano molti lanci, mentre ora il centrocampista deve utilizzare maggiormente la transizione con la palla. Vorrei chiudere il capitolo con i paragoni perché mettono pressione"