Allarme Coronavirus. Kukoc non dimentica l'Italia: “Non preoccupatevi, andrà tutto bene”

vedi letture

L'ex terzino di Como, Livorno e Brescia Toni Kukoc, ora all'Honved in Ungheria, attraverso i propri profili social ha voluto esprimere la propria vicinanza all'Italia dove ha vissuto per tre anni. “Cari amici, vi auguro tutto il meglio per voi e la vostre famiglie. Ho trascorso 3 anni meravigliosi nel vostro Paese. Non vi preoccupare, andrà tutto bene FORZA ITALIA!!!”.