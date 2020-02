vedi letture

Allarme Coronavirus, primo caso anche in Croazia: era a Milano per Atalanta-Valencia

Primo caso di Coronavirus confermato in Croazia, anche in questo caso collegato all'Italia. Un dipendente della compagnia Ericsson Nikola Tesla, che si era recato a Milano per assistere alla sfida tra Atalanta e Valencia lo scorso 19 febbraio, è ricoverato in ospedale da domenica dopo aver accusato i sintomi. Lo riporta rtl.hr. Queste le parole del primo ministro croato, Andrej Plenkovic: "È confermato che un primo paziente è stato infettato dal virus Covid-19. È un giovane che mostra sintomi lievi, è stato isolato e il suo stato di salute è attualmente buono". Un amico del ragazzo è stato messo in quarantena e anche i colleghi sono stati sottoposti a tutti i controlli del caso.