Allarme Coronavirus. Triestina richiama gli Esordienti impegnati a Padova. E valuta altri stop

L’U.S. Triestina Calcio 1918, preso atto delle notizie relative al coronavirus e ai casi accertati in Lombardia e nel padovano, ha deciso di far rientrare a Trieste la propria formazione degli Esordienti Pro 2007, da calendario impegnata questo pomeriggio a Padova contro i pari età biancoscudati. In attesa delle decisioni delle autorità competenti, la nostra Società ha precauzionalmente preso questa decisione a tutela dei propri giovani calciatori e per senso di responsabilità verso le rispettive famiglie. Considerando e monitorando l’evoluzione della situazione, l’U.S. Triestina Calcio 1918 valuterà la possibilità di estendere questa decisione anche alla giornata di domani, che dovrebbe vedere nello specifico gli impegni casalinghi di Giovanissimi ed Allievi Nazionali con i pari età dell’Albinoleffe e i Giovanissimi Pro 2006 in trasferta con l’Arzignano Valchiampo.