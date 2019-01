© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento terminato per il Frosinone che questa mattina hanno lavorato a Ferentino. La squadra di mister Baroni ha svolto una serie di esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Ariaudo ha svolto una seduta di scarico, terapie per Bardi e Zampano. Quest’ultimo si è sottoposto in mattinata agli esami strumentali che hanno evidenziato una lieve distrazione sul muscolo gracile della coscia destra. Domani alle 11:30 si torna in campo per una nuova seduta di allenamento.