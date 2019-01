Fonte: Sampdoria.it

Giornata a tutto campo per la Sampdoria, impegnata nel tradizionale doppio allenamento del mercoledì, intervallato dal pranzo alla Residenza Academy. In mattinata seduta a reparti preceduta da lavoro specifico di forza in palestra. Nel pomeriggio, sul campo 1, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema in chiave-Fiorentina. Alcuni blucerchiati – Edgar Barreto, Omar Colley, Albin Ekdal e Riccardo Saponara – hanno alternato sessioni programmate in piscina e con il gruppo. Terapie e fisioterapia per Karol Linetty. Domani, giovedì, pomeridiano.