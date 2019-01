© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Niente Dubai per Ronaldinho. L'ex campione brasiliano, in questi giorni, avrebbe dovuto partecipare alla Conferenza Internazionale dello Sport, in corso di svolgimento negli Emirati Arabi. Nulla da fare, però, perché lo scorso novembre (con una sanzione poi diventata effettiva solo a fine dicembre) il Tribunale di Giustizia del Rio Grande do Sul gli avrebbe ritirato il passaporto, riferisce la stampa brasiliana, a causa del mancato pagamento di una multa da due milioni di euro per danni ambientali derivanti dalla costruzione, nel 2015, di un manufatto abusivo a Porto Alegre. “Ci troviamo davanti - ha detto il giudice riferendosi ai tanti viaggi di Dinho - ad una condizione in cui l’imputato si fa chiaramente beffe della giustizia davanti alla società brasiliana e a quella mondiale".