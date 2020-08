Alvino su Barça-Napoli: "Giusto uscire se ti addormenti mezz'ora contro i mostri blaugrana"

Carlo Alvino, giornalista napoletano di Tv Luna, ha commentato così su Twitter l'eliminazione del Napoli dalla Champions League ad opera del Barcellona: "Sto fatto dell’uscire a testa alta è una storia talmente trita e ritrita che proprio non riesco a mandarla giù. Primo gol da annullare ma se per mezz’ora contro i 'mostri' ti addormenti è giusto uscire. Per me si è persa un’occasione storica! Utile per crescere!".