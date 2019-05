Amadeus: "L'Inter mi ha deluso. Icardi non lo darei alla Juventus"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso di ‘Calcio&Mercato’, è intervenuto il tifoso nerazzurro Amadeus: “La stagione dell’Inter non mi ha soddisfatto, sicuramente non si pensava allo Scudetto, magari si pensava di lottare per il secondo-terzo posto e non con tutto questo distacco. Tutti i tifosi interisti si aspettavano un campionato diverso. Icardi? Io da tifoso non lo darei mai alla Juventus”.