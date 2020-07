Amarezza Bologna, in Serie A subiti due gol nel recupero la prima volta nella sua storia

Grande amarezza in casa Bologna per la rimonta subita contro il Parma, sopratutto perché i due gol dei parmigiani sono arrivati entrambi nei minuti di recupero. Una situazione totalmente inedita nella storia del club rossoblu visto che, come sottolinea il portale di raccolta statistica Opta, è la prima volta che in Serie A il Bologna subisce due reti nel recupero.