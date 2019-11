Amauri: "Visto un bel Parma. Gervinho lo conosciamo, bene Cornelius"

© foto di Federico Gaetano

Ospite di ParmaLive.com, l'ex crociato Amauri si è concesso a una lunga intervista in cui ha parlato della gara di ieri contro la Fiorentina, ricordando anche qualche episodio del passato: “L’ho vista, da qui è difficile vederla tutta ma ho visto gli highlights e qualche spezzone. Seguo sempre il Parma, anche da lontano. Ho visto una bella partita da entrambe le parti, è finita 1-1 ma credo che tutte e due meritavano la vittoria. Il Parma in questi ultimi tempi sta giocando molto bene, mi fa solo che piacere”.

Nonostante gli infortuni il Parma se la sta giocando con tutti e ieri si è visto un grande Gervinho:

“Lo conosciamo, non è arrivato ieri. Ha molta qualità, molta velocità, in questo momento è l’uomo copertina, l’uomo squadra del Parma. In molti si affidano alle sue capacità e anche ieri ha fatto una grandissima partita, purtroppo non ha trovato il raddoppio per chiudere la partita ma sai, è l’uomo su cui puntare per raggiungere gli obiettivi”.

Ha detto che il Parma sta giocando meglio, a cosa è dovuto? Più qualità o un upgrade di D’Aversa?

“Un po’ tutte e due. Sappiamo benissimo da dove arriva il Parma, l’anno scorso è tornato in Serie A facendo una grande stagione e non è mai facile al primo anno in A riconfermarsi. Quest’anno c’è più consapevolezza, l’allenatore conosce bene i giocatori che ha e da anche i calciatori vogliono migliorarsi. Si stanno facendo belle cose, ad esempio Cornelius sta crescendo tantissimo, abbiamo un grandissimo difensore come Bruno Alves, un ottimo portiere. C’è una mescola importante e un allenatore molto bravo che ottiene il meglio dai giocatori”.