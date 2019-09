Ambasciatrice Armenia in Italia: "Mkhitaryan un eroe per il nostro popolo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel giorno della presentazione ufficiale di Henrikh Mkhitaryan come giocatore della Roma, il Corriere dello Sport riporta alcune brevi dichiarazioni di Victoria Bagdassarian, ambasciatrice dell’Armenia in Italia: "Sono convinta che Mkhitaryan contribuirà alle nuove vittorie della Roma. È un calciatore di fama mondiale e di eccezionale professionalità. In Armenia è davvero amato: è un vero eroe e fonte d’ispirazione per chi crede che è possibile raggiungere i propri obiettivi"