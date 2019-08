Amichevoli, brutto ko per l'Atalanta: il Getafe vince 4-1, a segno Muriel

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brutta sconfitta rimediata dall'Atalanta che in amichevole è stata battuta 4-1 dal Getafe. Gli spagnoli dopo 10 minuti dall'inizio del match sono passati in vantaggio con Arambarri e al 61' hanno raddoppiato con Marca. Tre minuti dopo Luis Muriel su rigore ha accorciato le distanze ma il Getafe nel finale è andato a segno per altre due volte con Olivera e Angel.