Amoruso: "La Juventus è il posto giusto per l'esplosione di Rabiot"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex bianconero Nicola Amoruso: “Ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni francesi, Zidane su tutti ma anche Deschamps. I grandi giocatori sono invogliati a vestire la maglia della Juventus. Rabiot? C’è grande attesa per un giocatore che non è mai esploso. Ha grandi potenzialità, la Juventus può essere l’ambiente giusto per esplodere. È una freccia in più nell’arco di Sarri”.

Su Dybala: “Credo che Sarri punterà molto su questo giocatore, l’ha sempre stimato. Credo che con i suoi meccanismi possa valorizzarlo al meglio”.

Su De Ligt: “Si tratta di un vero fuoriclasse, è un difensore molto forte, bravo nell’uno contro uno. Sa fare anche gol. È un difensore tra i 2-3 più forti al mondo e te lo assicuri per i prossimi dieci anni. Sicuramente è un reparto con abbondanza, quindi forse ci potrebbe essere qualche cessione”.

Sugli addii a centrocampo: “Penso che possa partire Matuidi, Sarri predilige i giocatori tecnici più che fisici, quindi credo che verrà ceduto lui. Ma sicuramente c’è bisogno di giocatori forte a livello numerico”.

Sull’Inter di Conte: “Conte ha capacità di trasformare una squadra e una società. Ha fatto un gran lavoro alla Juventus dopo anni bui, è un allenatore che ha grandi meriti e capacità, oltre alla voglia di competere ad alti livelli”.