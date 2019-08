Ancelotti: "Spero che il Real Madrid vinca la Liga. De Jong farà bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'amichevole contro il Barcellona, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni dei media spagnoli ha parlato anche del campionato spagnolo: "La Liga è sempre la stessa, ci sono tre squadre molto forti. In questo momento, credo che l'Atlético e il Barça abbiano dimostrato qualcosa in più, ma spero che il Real Madrid vinca. De Jong? Lo vedo come un grande centrocampista, che gioca molto tranquillamente e farà bene".