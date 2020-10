Anche Federica Pellegrini positiva al Covid-19: lo annuncia la nuotatrice, in lacrime

In lacrime, sul proprio profilo ufficiale Instagram, Federica Pellegrini ha annunciato di essere positiva al Coronavirus (Covid-19): l'atleta azzurra ha chiarito di averlo scoperto in queste ore dopo un tampone effettuato oggi in seguito ad un malessere sofferto in vasca ieri, che l'ha costretta ad uscire. La nuotatrice annuncia tristemente di aver iniziato la propria quarantena e la notizia della sua positività arriva a poche ore di distanza dall'annuncio di un altro campione dello sport italiano come Valentino Rossi.