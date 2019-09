Andrea Bosco: bilancio Juve, ma quale allarme rosso? Firenze ostica

La buona novella è che Maurizio Sarri sarà in panchina a Firenze. Con la salute non si scherza e credo che persino a Napoli dovrebbero dirgli “bentornato“.

Suonano campane a morto sul futuro finanziario di Madama.

Il doppio rosso in bilancio è un campanello d'allarme? Non lo è. Né per ora, né per il futuro.

Il debito è sostenibile. Gli asset della Juventus sono solidi. Quali sono gli asset? Stadio, Museo, J Medical, J Center con la chicca del nuovo albergo. Gli sponsor hanno allargato (e allargheranno) i cordoni della borsa. Marketing e Brand (al pari della penetrazione sui social) sono in espansione. La Juve sta avendo successo sui mercati orientali. La visibilità sui quali, ha determinato la richiesta della Juve, alla Lega, di poter giocare frequentemente alle 15.00.

Si giocherà a Firenze, cercando la forma migliore in vista della trasferta di Madrid, con il ricordo, la scorsa stagione, di una batosta (nel gioco più che nel punteggio) che quasi certamente minò la posizione di Max Allegri.

Si giocherà a Firenze dove ancora una volta una fetta della Fiesole si è distinta per gli schifosi cori sui morti dell'Heysel.

Il presidente Commisso si è indignato (e va bene) ma poi il suo vice Joe Barone, uno che con un cognome del genere avrebbe fatto faville in un film di Bud Spencer, dopo aver proposto ad Andrea Agnelli di “entrare assieme sul terreno del Franchi“ si è rimangiato tutto con un esaustivo “neppure per qualche miliardo“. Delle due l'una: o a Firenze ci sono due linee di condotta a livello dirigenziale, oppure a Firenze stanno facendo il gioco delle tre tavolette.

In una partita nella quale Montella si gioca tanto, considerato che la Viola dei giovani è ancora a zero punti, Sarri probabilmente non farà variazioni o ne farà poche rispetto all'undici che ha sconfitto il Napoli. Sono curioso (se entrerà) di vedere Ramsey: l'uomo che a mio avviso potrebbe cambiare la stagione della Juventus. Ma sono curioso di vedere Ribery che certamente troverà stimoli nel confronto con un Cristiano Ronaldo apparso con la sua Nazionale in forma strepitosa .

Terrei d'occhio Gonzalo Higuian: mi pare carico e molto motivato .

A giorni Andrea Barzagli entrerà nello staff di Sarri. E' una buona notizia per l'allenatore della Juventus. Su “Marte“ poter contare sui pareri e l'esperienza di gente come, Buffon , Barzagli, Chiellini è un valore aggiunto.

Firenze sarà una tappa ostica. Dal punto di vista tecnico e da quello ambientale.