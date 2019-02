Andrea Bosco: Icardi? Non per Dybala!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ICARDI? NON PER DYBALA

Il campionato avrà il suo epilogo ( o la sua riapertura ) con la trasferta della Juventus a Napoli .

Anche un pareggio sigillerebbe presumibilmente l'ottavo scudetto di fila della Juve, il quinto di Allegri. Ma l'obiettivo (“ossessione“ è un brutta parola), è la Champions, inutile girarci attorno. A fine stagione la società farà un bilancio. E non escludo sorprese,

Una potrebbe essere Mauro Icardi, la cui storia sembra ormai agli stracci con l'Inter. E' un grande goleador. E un serio professionista. A Paratici il giocatore piace. E la sua acquisizione potrebbe avere una ratio: mi preparo al futuro, ipotizzando che Ronaldo non possa essere eterno, così come Mandzukic. Personalmente eviterei uno scambio Dybala-Icardi. E non so quanto Icardi sia tatticamente compatibile con Ronaldo. Non ha le caratteristiche di un Benzema, né quelle di un Kane. E' un finalizzatore, un rapace dell'area di rigore. Ma è giovane e non è detto non possa cambiare modo di giocare. Il problema vero è Wanda Nara. E non tanto per le continue richieste di adeguamento del contratto che la moglie-procuratrice è solita fare. Il problema è la pubblica immagine della signora. Non credo che una donna che ha costruito il suo personaggio a colpi di selfie possa cambiare. Ma alla Juventus certi “selfie“ con le “rotondità“ in primo piano sarebbero indigeribili. Alla Juve non sono “soldatini“ come sentenziava Cassano, ma un poco calvinisti lo sono. Hanno una cultura del lavoro esasperata e un sacro rispetto della privacy. I calciatori, al pari di consorti e compagne, sanno cosa non devono fare. Non è una "scelta“ . E' un impegno (che neppure ha bisogno di essere scritto), che chi lavora per la Juventus prende. Sotto questo profilo la Juve è una chiesa. E non deve stupire, considerato che lo juventinismo è più che una fede : è una religione . Il pacchetto Icardi - Wanda nasconde insidie. Ma alla Juve sono bravi a smussare gli angoli e a mettere le cose in cerchio.

Del resto, pare che l'Inter abbia già fermato Zapata. E una voce (incredibile peraltro) è circolata a proposito di un ritorno in Italia di Higuain. Alla Juve? No : all'Inter .

Fantacalcio. Non è fantacalcio, viceversa, l'accelerazione che Paratici sta imprimendo alle piste De Ligt e Chiesa . Su Tonali al momento c'è uno stallo: dipenderà dalle esigenze del Brescia a fine stagione .