Andrea Bosco: Juventus, Atalanta e Liverpool...storie di atteggiamenti tattici

Fonte: Tutto Juve.com

I giocatori del Liverpool non arrivano dalla Cintura di Orione. I tifosi di Anfield forse sì. Sono stato una sola volta, per lavoro, in quello stadio : mette i brividi. Hanno corso, sofferto, arrischiato. Ecco la chiave di lettura . Klopp li ha messi in campo, arrischiando. Sono andati sempre a raddoppiare, sono sempre andati in verticale, hanno giocato un calcio duro, veloce, alla fine persino astuto. E' una bellissima squadra il Liverpool. Hanno rimontato quanto sembrava impossibile rimontare.

Se non “gestisci”, si può fare. Se non sei “viziato“. Perché alla fine la “gestione“ fornisce ai giocatori “alibi“. L'essenza del gioco del calcio è fare gol. Per farlo devi arrischiare. Il resto è masturbazione. Lo sa l'Ajax che ha perso la finale quando ha smesso di fare l'Ajax, quando ha pensato di poter (contro la sua natura) “gestire“. Ci sarà pure una ragione se il miglior calcio del paese non lo esprime la Juve .

Perché lo esprime l'Atalanta? Certamente perché Gasperini è bravo. Talmente bravo da non venire considerato dalle big. Perché Gasperini è un cazzotto in faccia al Gotha del campionato. L'Atalanta di Gasperini gioca un calcio fantastico perché arrischia. Ti riconcilia con il gioco del pallone. Le ali cercano il dribbling, il centravanti fa il centravanti non il “rifinitore“. I difensori difendono a uomo. I centrocampisti fanno legna. Difendono e offendono, a volte si inseriscono e fanno gol. Semplice. L'Atalanta ad ogni gara arrischia di prenderne un paio . Alla fine un paio li fa agli avversari.

Sono stufo di sentire cazzate su questo o quel modulo. Sulla zona e sulle diagonali. Sul trequartista, sul falso nueve, sul fluidificante. Giocare al pallone è semplice. Questa la grande lezione arrivata da Anfield. Questa la lezione che arriva da Bergamo .