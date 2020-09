Andrea Bosco: "Sarri continua a non capire; se vuole sapere chi è stato a farlo fuori..."

vedi letture

Le ipotesi sono tante. Le chiacchiere di più. La verità è che mancano dieci giorni alla ripresa del campionato, poco più di venti alla chiusura del mercato e ancora non si capisce quale Juve sarà quella di Pirlo. Che dovrà essere un mago per cominciare bene la stagione. Causa Covid , la stagione è finita ieri. E visto che nessuno ha fatto sconti (leggi nazionali e relativa manifestazione più inutile di una pila scarica) la Juventus disputerà la prima (e forse unica) amichevole domenica mattina contro il Novara. Il mercato balbetta. La Juve ha un organico che potrebbe bastare per l'ennesimo scudetto. Il decimo di fila. Ma oggettivamente non è questa Juventus una formazione che può ambire a vincere la Champions . Come ho scritto ripetutamente, non mi stupirei per un anno, forse due, di transizione. Gli errori del passato pesano e oggi ( causa pandemia, conti in rosso, risorse decurtate, “pesi“ contrattuali irrisolti ) , la Juventus forse non è in grado di allestire la rosa che le servirebbe.

Pare abbiano risolto la “grana“ Higuain. Pagando meno del 50% dell'ingaggio residuo: diciamo tre milioni di euro, con relativa minusvalenza visto che a bilancio il Pipa pesava ancora per 18 milioni. Fabio Paratici, ma chi te l'ha fatto fare ad accollarti la “rogna“ che era del Milan? Forse lo so. Resta intatta (per ora) l'altra “rogna“ Khedira, che ancora non è stato messo ai margini perché non è (ancora) chiaro se la Juventus riuscirà a mettere sotto contratto un centrocampista di qualità. Khedira è stato un genio del pallone ma nelle ultime due stagioni praticamente non ha mai giocato. E' viceversa chiaro che neppure sotto tortura Maurizio Sarri rinuncerà al suo “toncio” da 26 milioni lordi per un biennio. A meno di proposte da parte di qualche club che lo rimettano in pista, ha escluso qualsiasi possibilità di rescindere. Se l'è legata al dito Sarri. Al momento del licenziamento avrebbe definito la Juve ”inallenabile“ . Continuando a non capire. Sarri immagino reputi siano stati i giocatori a “farlo fuori“. Magari le troppe sconfitte in campionato. Magari un gioco orrendo. Magari le due coppe malamente perdute. Magari la sberla fatale in Champions contro il Lione. Ma non è quello che ha segnato il suo destino. Ci pensi Sarri e vedrà che riuscirà a rammentare: una certa sera di ottobre .