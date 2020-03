Apolloni: "Parma e Verona hanno dimostrato di meritare un posto in Europa"

Lo storico ex difensore del Parma e della Nazionale Luigi Apolloni, ha parlato a Radio Sportiva sia del rendimento dei ducali che dell'Hellas Verona, altra sua ex squadra: "La continuità della squadra di D'Aversa spinge a pensare che possano puntare a qualcosa di più rispetto agli obiettivi iniziali. Una volta raggiunta la salvezza è giusto sperare. Il Parma sta dimostrando di potersela giocare così come il Verona del resto. Sarebbe un traguardo meritato per entrambe le squadre visto ciò che hanno mostrato in campo".