Ufficiale Luigi Apolloni riparte dall'Eccellenza: è il nuovo allenatore del Salsomaggiore

Luigi Apolloni torna in panchina. L'ex giocatore e allenatore crociato ha trovato l'accordo con il Salsomaggiore, che attualmente milita in Eccellenza. Nelle scorse ore erano arrivate le dimissioni di mister Ghia, con la società che ha deciso di puntare sull'ex Parma per la panchina.