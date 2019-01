Aquilani approva Godin-Inter: "Difensore alla Chiellini, può fare bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pollice alto di Alberto Aquilani al probabilissimo ingaggio di Diego Godin da parte dell'Inter. Interpellato da Sky Sport sulle ultime vicende di mercato in casa nerazzurra, l'ex centrocampista del Las Palmas promuove la mossa dei dirigenti della Beneamata: "Quando si comprano difensori della Liga, spesso c'è da rimanere perplessi. Ma lui, giocando Atletico, squadra molto italiana, è da mettere tra i centrali della generazione dei Chiellini, Barzagli e Bonucci. In Godin vedo il classico marcatore di una volta, penso sia un buon acquisto per questo".