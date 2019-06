Argentina, Scaloni: "Segnare subito ci ha aiutato. Messi fondamentale"

© foto di Federico De Luca

Serviva una vittoria per scacciare via i fantasmi di un girone non eccezionale e per conquistare la sfida contro il Brasile: l'Argentina non fallisce contro il Venezuela e grazie alle reti di Martinez nel primo tempo e di Lo Celso nella ripresa stacca il pass per la semifinale contro la Selecao. Ovviamente soddisfatto, a fine partita, Lionel Scaloni, che analizza il match: "Questa partita è stata simile a quella giocata contro il Qatar. Abbiamo segnato subito e ci siamo sistemati bene. Loro hanno gestito il pallone per 10, 15 minuti ma senza crearci problemi", ha dichiarato in conferenza stampa. Ancora a secco Messi, ma Scaloni sottolinea l'importanza della Pulce nel suo sistema di gioco: "Noi analizziamo la partita e scelgo in base a ciò di cui ha bisogno, ma avere Messi è essenziale per noi, non solo in campo perché il suo contributo è fondamentale. Messi è Messi, semplicemente il più forte di tutti" ha dichiarato. Infine Scaloni volge lo sguardo alla prossima sfida, il grande classico contro il Brasile: "Stiamo cercando di costruire qualcosa per quello che arriverà, non guardiamo solo al presente. Stiamo migliorando e si vede che i giocatori giocano per onorare la maglia. La sfida contro la Selecao? Il Brasile è un rivale importante, ma faremo la nostra partita" ha concluso.