Atalanta, allenamento in vista del Cagliari: out De Roon e Varnier

Prosegue la preparazione dell'Atalanta in vista degli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari, in programma alla Sardegna Arena lunedì alle 17,30. Mister Gian Piero Gasperini anche oggi ha dovuto rinunciare a De Roon e Varnier. Per loro programmi di lavoro personalizzati; per gli altri esercizi in palestra e lavoro con la palla sul campo. Domani, sempre al centro Bortolotti di Zingonia, allenamento a porte chiuse.