Atalanta, Berisha ai box. De Roon parzialmente in gruppo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allenamento per l'Atalanta in vista della gara di coppa Italia contro il Cagliari, in programma alla Sardegna Arena lunedì alle 17,30. Mister Gian Piero Gasperini, al centro Bortolotti di Zingonia, ha diretto una seduta sul campo principale. Il programma di lavoro prevedeva lavoro con la palla e partitelle. Berisha è rimasto ai box (sindrome gastrointestinale) , De Roon ha svolto solo parte del lavoro col gruppo e Varnier ha proseguito con il programma personalizzato. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.