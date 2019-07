Atalanta, da oggi l'Atleti Azzurri d'Italia diventa Gewiss Stadium

Come annunciato nel comunicato dello scorso 30 aprile, Atalanta B.C. e Gewiss hanno sottoscritto un accordo di partnership per sei stagioni a partire da quella 2019-2020 al via oggi, lunedì 1° luglio.

Proprio da oggi, lo stadio di Bergamo assume quindi ufficialmente il nome di Gewiss Stadium.

Atalanta e Gewiss, due grandi realtà simbolo dell’identità e dell’eccellenza bergamasche, che incrociano il loro destino sul rettangolo verde. Due grandi famiglie imprenditoriali che hanno scelto di lavorare fianco a fianco per fare di Bergamo una grande città.