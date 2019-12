© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seduta d’allenamento pomeridiana per i nerazzurri, che hanno proseguito la preparazione in vista della gara contro l’Hellas Verona, in programma al Gewiss Stadium sabato alle 15. Mister Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare a De Roon e Kjaer, che hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero. Per gli altri esercizi in palestra e lavori con la palla sul campo. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.